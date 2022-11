Jovem é executado a tiros enquanto dormia na residência

Juliano Denardi da Silva, de 22 anos, foi executado a tiros na madrugada de hoje (28), em Coxim, a 278 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima estava deitado em sua cama, quando recebeu três tiros na cabeça.

Segundo informações do site Edição de Notícias, o autor do crime chegou a residência na garupa de uma motocicleta. Ao descer do veículo, o suspeito entrou na casa e disparou três vezes em direção ao jovem. Os tiros atingiram o pescoço e um cabeça.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e trabalham com diversas linhas de investigação, a principal delas é de envolvimento com tráfico de drogas.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) do município. De acordo com o site local, Denardi tinha uma extensa ficha criminal, com 22 passagens por diversos crimes, inclusive por tráfico, homicídio, ameaça, furto, dentro outros.

Ainda de acordo com os familiares, o jovem estava numa fazenda na tarde de ontem e tinha chegado ao município no domingo de manhã.

O caso segue em investigação.

