Jovem é esfaqueado no pescoço por conhecido durante briga com a namorada

Um jovem de 20 anos foi esfaqueado no pescoço por um conhecido, após discutir com a namorada, em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande. A vítima que teve documentos e celular roubados pelo autor, foi socorrido até o hospital, onde permanece internado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o rapaz estava discutindo com a namorada, quando dois homens passaram de moto. Após ouvir gritos da mulher por socorro, o autor desceu do veículo segurando uma faca e, ao se aproximar do jovem, ele desferiu golpes no pescoço da vítima.

O rapaz foi socorrido e encaminhado ao hospital gravemente ferido. De acordo com a polícia, o autor antes de fugir, roubou o celular a e carteira. De acordo com os médicos do Hospital Regional, o jovem teve um corte de 20 centímetros no pescoço.

Até o momento o autor não foi localizado. O caso segue em investigação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.