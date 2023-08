Com quase 300 mil cães e gatos, Capital possui atendimento veterinário gratuito

Segundo a Subea são disponibilizadas, por mês, 600 vagas para castração

Em Campo Grande, segundo o último censo realizado pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), feito no ano passado, existem 287.768 animais de estimação, sendo 224.563 cães e 63.205 gatos. Entretanto, para ter um pet em casa não basta só amar, é preciso cuidar!

A Capital é a 6ª no ranking nacional que disponibiliza atendimento veterinário gratuito na Ubea (Unidade do Bem- -Estar Animal), vicunlada à Subea (Subsecretaria Municipal de Bem-Estar Animal).

Conforme o médico- -veterinário chefe da subsecretaria, Edvaldo Sales, Campo Grande é uma cidade que está em desenvolvimento, mas tem grande potencial em relação aos atendimento aos pets. Ele afirma que, mensalmente, são disponibilizadas 600 vagas para a castração de cães e gatos.

“O tutor deve buscar atendimento segunda, terça, quinta e sexta, trazer o animal para uma avaliação, então ele passa por uma triagem, nossa equipe verifica se as vacinas estão em dia e se ele está saudável, posteriormente, se esse animal estiver apto, ele é encaminhado a uma de nossas clínicas credenciadas, para realizar o procedimento, que depois é pago pela prefeitura”, explicou.

Simone Santos, moradora do bairro Marcos Roberto, é tutora de seis cães. Ela afirma que já chegou a ter um gasto de mais de R$ 3 mil com clínicas particulares. E que, atualmente, tem levado seus bichinhos na unidade de atendimento do município.

“Aqui é maravilhoso. Já trouxe os seis para passarem pelo atendimento veterinário, tomar vacina e até mesmo a castração. Ter um animal de estimação vai além do atendimento médico, mas desde novinha sempre gostei de bichos, tanto que hoje tenho seis cães”, assegurou.

Evelyse Nunez de Figueiredo tem cinco gatos e duas cadelas. Segundo ela, o gasto mensal com os animais é de aproximadamente R$ 800, com ração, remédios e carnes. Dos sete animaizinhos, seis foram resgatados e um adotado.

“Tenho muitos cuidados com meus pets, não deixo os gatos ficarem na rua, a vacinação está sempre em dia, atenção e brincadeiras, carinho e muito amor! Os meus três gatos, que considero meus filhos, apareceram no meu sonho antes de eu os ter adotado. Tenho uma conexão incrível com eles, um dos irmãos, a Kiara, sempre aparece em meus sonhos e fala comigo, inclusive já me fez acordar de pesadelos! Acho isso surreal!”

Primeiro semestre

De acordo com a Subea, no primeiro semestre de 2023, foram realizados mais 8 mil atendimentos a cães e gatos. Para o veterinário chefe, o número superou as expectativas.

“Iniciamos os atendimentos no final de 2022, com baixas projeções e o número de pessoas que buscaram atendimento, somente neste ano, superou nossas expectativas de atenção com o bem- -estar animal”, afirma.

Além da população em geral, Edvaldo Sales assegurou que a Subea também atende ONGs (Organizações Não Governamentais) e protetores independentes.

“Para as pessoas que têm muitos animais ou fazem parte de ONGs, nós levamos a Subea Itinerante até o local. Então, o tutor solicita o atendimento e nossa equipe vai até a casa, para realizar o atendimento”, informou.

Por Tamires Santana e Rafaela Alves