Homem é encontrado morto dois dias após desaparecimento em Ponta Porã

Desaparecido desde terça-feira (22), Paulo Cesar klisieviz Ferrer foi encontrado morto ao lado da motocicleta que pertencia a ele na tarde desta quinta-feira (24), na região do rio São João, próximo ao Rodoanel de Ponta Porã, a aproximadamente 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o Secretário de Segurança Pública, Marcelino Nunes de Oliveira, a moto vermelha da vítima estava estacionada no local, enquanto o capacete foi encontrado a uns 30 metros da moto. Foram encontrados ainda uma munição e um silenciador no local.

Segundo Ponta Porã Informa, a vítima saiu na terça a bordo de uma moto sem celular, sem documentos e não foi mais visto. Nos últimos dias, a notícia do desaparecimento de Paulo Cesar começou a circular nas redes sociais em Ponta Porã.

(Com Itamar Buzzatta)