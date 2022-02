MS é classificado em 3º nos menores índices de desemprego nacional

Dados do resultado trimestral da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) divulgados nesta quinta-feira (24) mostram que 19 das 27 unidades da federação apresentaram recuo na taxa média anual de desemprego, três apresentaram estabilidade e cinco alta.

Mato Grosso do Sul ficou com a terceira menor taxa de desocupação, de 6,4%, ficando atrás apenas dos estados de Santa Catarina (4,3%) e Mato Grosso (5,9%).

Mato Grosso do Sul também registrou o segundo menor percentual de pessoas trabalhando por conta própria (23,6%), sem vínculo empregatício formal, atrás apenas de São Paulo (23,7%). As unidades da federação com os maiores percentuais foram o Amapá (38%), Amazonas (36,2%) e Pará (35,0%)

A taxa média anual de desemprego caiu de 13,8% em 2020 para 13,2% em 2021, e esse movimento de queda foi acompanhado pela maior parte das regiões. A média anual de desemprego de 2021 ainda é a segunda mais alta desde o início da série em 2012, ficando atrás somente de 2020.

(Com Fecomércio MS)