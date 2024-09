Jovem é assassinado dentro do carro na Av. Guaicurus

Um jovem, identificado apenas como Cleiton, foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (30), enquanto dirigia um carro pela Avenida Guaicurus, em Campo Grande.

Segundo informações, Cleiton era servente de pedreiro e estava em um Chevrolet Corsa prata, indo para o trabalho na saída para Três Lagoas.

Durante o trajeto, um moto teria cercado o carro pelo lado do passageiro e efetuado vários disparos contra a vítima. Pessoas que passavam pelo local não souberam informar se havia uma pessoa ou duas na moto.

Cleiton foi atingido no tórax e morreu dentro do carro no local. Os bombeiros foram acionados e constataram a morte do jovem.

