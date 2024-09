Atenção, motoristas! Semana começa com trecho da Av. Ricardo Brandão interditado para obras

A semana começou com interdição no cruzamento da Avenida Ricardo Brandão com a Rua Francisco Bento, em Campo Grande, devido as obras que estão finalizando a ponte sobre o córrego Prosa, em frente ao Comper Itanhangá. A previsão é que o trânsito seja liberado somente na quarta-feira (2).

O alerta é para quem passa pela Av. Ricardo Brandão, a partir do cruzamento com a Francisco Bento, para que busque outra rota já que a rua está totalmente interditada no sentido da Rua Ceará. Já na Itaquiraí, apenas parte da via está fechada para obra.

Agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) ajudam com o controle do trânsito.