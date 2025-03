Jovem e adolescente são apreendidos após filmar roubo e agressão de homem e postar videos nas redes socias, em Aparecida do Taboado

Na madrugada deste sábado (15) um adolescente, de 16 anos, foi apreendido e um jovem, de 22 anos, foi preso após espancar violentamente um homem, de 43 anos. O crime aconteceu após uma tentativa de latrocíniom, em Aparecida do Taboado, cidade distante 458km de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, o homem estava na rua Marcolino Teixeira de Queiroz, quando dois indivíduos tentaram roubar seus pertences. Durante a ação, os autores passaram a agredir a vítima com socos e chutes no rosto. Além da agressão, um dos suspeitos começou a gravar a situação. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais.

Homem foi inicialmente socorrido pelo Corpo de Bombeiros que foi acionado até o local, mas devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser tranferido para Três Lagoas.

O autor, de 22 anos, foi encontrado e preso em um bar da cidade, e o adolescente, de 16 anos, foi apreendido em sua residência.

Ambos responderão pelo crime de roubo qualificado, se da violência resulta lesão corporal grave, na forma tentada e roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma tentada.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram