Corinthians vence o Palmeiras e abre vantagem na final do Campeonato Paulista

O Corinthians largou na frente na decisão do Campeonato Paulista ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste domingo (16), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final estadual. O gol da vitória foi marcado por Yuri Alberto, que deixou o time alvinegro em vantagem para o confronto decisivo.

O clássico começou com o Palmeiras impondo seu ritmo, aproveitando o mando de campo para pressionar o rival. O time de Abel Ferreira teve maior posse de bola nos primeiros minutos e criou algumas oportunidades, mas sem conseguir furar a defesa corintiana.

O Corinthians, comandado por Ramón Díaz, cresceu na metade do primeiro tempo e equilibrou as ações. No entanto, o jogo seguiu truncado, com poucas chances claras de gol para ambos os lados. As equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou com mais intensidade e levou perigo à defesa corintiana em diversas oportunidades. A equipe alviverde chegou a obrigar o goleiro Cássio a fazer boas defesas, mas não conseguiu abrir o placar.

Aos 35 minutos, o Corinthians foi letal. Após um passe preciso de Memphis Depay, Yuri Alberto dominou, cortou para o meio e bateu colocado, no canto direito de Weverton, marcando o gol que definiu a vitória alvinegra.

Depois de abrir o placar, o Corinthians recuou e conseguiu segurar a pressão palmeirense até o apito final, garantindo a vantagem para o jogo de volta.

Com o triunfo fora de casa, o Corinthians jogará pelo empate na Neo Química Arena, no próximo dia 27 de março, para garantir o título estadual. Se o Palmeiras vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Para ser campeão no tempo normal, o time alviverde precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem.

A partida de volta terá casa cheia, com os ingressos esgotados pela torcida corintiana. Enquanto o técnico Abel Ferreira terá a semana para ajustar o Palmeiras e buscar a virada, o Corinthians tentará manter a vantagem para encerrar o jejum de títulos estaduais.

