Jovem de 22 anos desaparece no Rio Aquidauana após ser arrastado por correnteza

Um jovem de 22 anos desapareceu nas águas do Rio Aquidauana na manhã de sábado (15), depois de ser arrastado pela forte correnteza. O incidente ocorreu na região de Rochedo, cidade localizada a 83 quilômetros de Campo Grande, e até o momento, a vítima não foi localizada.

De acordo com informações preliminares, um colega que estava com a vítima, disse que ambos haviam consumido bebidas alcoólicas em outro local antes de decidirem ir nadar no rio. Ao entrarem na água, o amigo notou a força da correnteza e conseguiu voltar para a margem em segurança. No entanto, ele não conseguiu ajudar o jovem, que acabou sendo levado pela correnteza.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas na região, mas até o momento, não encontraram o jovem. As buscas continuam, envolvendo mergulhadores e equipes especializadas em resgate em águas.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Rochedo como “desaparecimento de pessoa”. As autoridades locais continuam as buscas pela vítima e continuam a investigação sobre as circunstâncias do incidente.

A comunidade local está em alerta e mobilizada, com muitas pessoas oferecendo apoio às equipes de resgate e aos familiares do jovem desaparecido. As autoridades também pedem à população que evite nadar em áreas conhecidas por suas correntes fortes, especialmente após o consumo de álcool, para prevenir novos incidentes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: