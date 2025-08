Jovem de 19 anos é baleado em casa marcada por execução ligada ao PCC em Dourados

Um jovem de 19 anos foi baleado no início da noite dessa terça-feira (5) no Bairro Canaã 4, em Dourados, município a 251 quilômetros de Campo Grande. A tentativa de homicídio aconteceu na mesma casa onde, em maio deste ano, um adolescente foi executado com seis tiros, em crime atribuído à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo informações preliminares, o rapaz foi atingido por um disparo que atravessou o braço esquerdo e atingiu a caixa torácica. Ferido gravemente, ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à ala vermelha do Hospital da Vida. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Testemunhas relataram que o jovem estava chegando à residência quando foi surpreendido pelo atirador, que teria chegado sozinho em uma motocicleta, usando capacete e capuz. Três tiros atingiram o portão da casa em frente. Mesmo ferido, o rapaz conseguiu correr por alguns metros e se abrigar na casa de uma idosa, que ficou em estado de choque com a cena.

O local do crime reacende o alerta das autoridades, já que foi o mesmo onde, em 30 de maio, um adolescente de 15 anos foi morto a tiros. Na época, a Polícia Civil identificou a participação de membros do PCC e deflagrou a Operação Hécate, em junho, para capturar os envolvidos na execução.

A semelhança entre os dois ataques, tanto pelo endereço quanto pelo modo de agir, levantou suspeitas de um novo atentado ligado à facção. A Polícia Civil ainda investiga se há ligação direta entre o jovem baleado nesta terça e o adolescente morto em maio.

Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local e iniciaram as investigações, mas até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia apura se o ataque teria sido um “recado” ou acerto de contas relacionado ao crime organizado.

