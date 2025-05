Jovem de 18 anos é morto a tiros após ser agredido por grupo em Corumbá

Na tarde desta terça-feira (20), um jovem de 18 anos foi vítima de homicídio na Rua Cyríaco de Toledo, em Corumbá, cidade localizada a 426 quilômetros de Campo Grande. Antes de ser executado a tiros, ele foi agredido por um grupo de pessoas ainda não identificadas. De acordo com o boletim de ocorrência, foi a mãe quem encontrou o filho caído e ferido na rua. Em depoimento à Polícia Militar, ela relatou que, em casa, o jovem estava bastante alterado e contou ter sido agredido por um grupo de pessoas. Após o relato, ele pegou uma faca e um facão e saiu novamente para a rua. Pouco depois, um motociclista passou e efetuou disparos contra o jovem, identificado como Bernardo. A mãe afirmou que tentou segui-lo, mas o encontrou já sem vida na via pública. A Polícia Civil esteve no local onde ocorreu a primeira agressão. Conforme as investigações iniciais, a vítima foi atacada por cerca de oito pessoas, que usaram pedras durante a ação. Os autores foram descritos como pessoas de pele branca, divididas entre motocicletas e um carro, cujas identificações ainda não foram confirmadas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima já não apresentava sinais vitais. A Polícia Científica realizou os procedimentos de praxe no local. O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil.

