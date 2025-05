Copa do Brasil tem noite de definições: São Paulo, Vasco e CSA avançam às oitavas

A terça-feira (20) foi de emoções decisivas na terceira fase da Copa do Brasil, com a definição de mais três classificados às oitavas de final. São Paulo, Vasco e CSA confirmaram a vaga em confrontos distintos, que tiveram de tudo: expulsões, gols nos acréscimos, VAR decisivo e disputa por pênaltis.

No Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), o São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 e confirmou a classificação com placar agregado de 4 a 2. Luciano e Rodriguinho marcaram para o time paulista, enquanto Hélio Borges descontou para os donos da casa.

O Tricolor começou avassalador. Luciano abriu o placar aos 4 minutos, de cabeça, após cobrança de escanteio de Oscar. Logo depois, aos 10, Marquinhos foi expulso por pisão em Cédric, deixando o Náutico com um a menos. A vantagem numérica durou pouco: Ferraresi foi expulso aos 21, após falta dura, e as equipes ficaram novamente com igualdade em campo.

Na segunda etapa, o São Paulo ampliou com um belo chute de Rodriguinho, aos 30, após rebote da defesa. O Náutico ainda descontou aos 41 com Hélio Borges, em lance validado pelo VAR. Nos acréscimos, Rodriguinho perdeu chance clara, mas o São Paulo segurou a vitória e a vaga. Agora, aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário nas oitavas.

Em um jogo frustrante para a torcida gremista, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o CSA na Arena, em Porto Alegre (RS), e foi eliminado da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time alagoano havia vencido por 3 a 2 e, com o placar agregado de 3 a 2, garantiu uma histórica classificação.

O Grêmio pressionou durante os 90 minutos, mas parou em noite inspirada do goleiro Gabriel Felix. O momento mais polêmico foi no segundo tempo, quando Aravena marcou, mas o gol foi anulado após revisão no VAR por suposta falta na origem do lance. A decisão revoltou os jogadores gremistas, e Matías Arezo foi expulso por protestar de forma acintosa.

A melhor chance do time gaúcho foi ainda no primeiro tempo, com chute de Monsalve na trave. O CSA se fechou na etapa final e quase ampliou nos acréscimos, com Igor Bahia. Agora, o time alagoano segue para as oitavas da Copa do Brasil e foca na Série C. O Grêmio, por sua vez, concentra forças no Brasileirão.

Em São Januário, o Vasco precisou dos pênaltis para eliminar o Operário-PR, após novo empate por 1 a 1 no tempo normal. Nas cobranças, o time carioca venceu por 7 a 6, com Léo Jardim como herói, defendendo duas penalidades.

O Vasco saiu na frente ainda no primeiro tempo com gol de Rayan, após duas falhas do zagueiro Allan Godói. O Operário pressionou na etapa final e empatou aos 47 minutos, com Ademilson de cabeça, levando a disputa para os pênaltis.

A série alternada foi marcada por erros dos dois lados e muita tensão. Após defesa decisiva de Léo Jardim na última cobrança de Allan Godói, o Vasco selou a classificação e agora também aguarda o sorteio da CBF.

As oitavas de final da Copa do Brasil serão disputadas entre o fim de julho e o início de agosto. Enquanto isso, as equipes voltam suas atenções aos campeonatos nacionais:

São Paulo encara o Atlético-GO no domingo (25), pelo Brasileirão.

Grêmio recebe o Bahia, também no domingo.

Vasco faz clássico contra o Fluminense no sábado (24), no Maracanã.

CSA enfrenta o Confiança no sábado, pela Série C.

Náutico segue na disputa da Série C.

Operário enfrenta o Amazonas no domingo, pela Série B.

A CBF ainda não divulgou a data do sorteio que definirá os confrontos das oitavas.

