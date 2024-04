Jovem de 18 anos é atropelado e morre em rodovia de Amambai

Uma tragédia chocou a comunidade de Amambai no domingo (31) quando um jovem de 18 anos, morador da Aldeia Limão Verde, morreu atropelado por um motorista ainda não identificado na rodovia MS-386, a 351 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 18h30, a apenas 200 metros após o primeiro quebra-molas da aldeia. O motorista suspeito de atropelar o jovem dirigia um carro em alta velocidade e, após o impacto, fugiu em direção ao município de Tacuru, deixando para trás uma cena de devastação e dor.

A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, foi prontamente socorrida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente, deixando familiares e amigos em luto e consternação.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e estiveram no local para investigar o ocorrido. O caso está sendo tratado como morte a esclarecer e foi registrado na delegacia de Amambai.

