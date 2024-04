Santos supera Palmeiras e abre vantagem na decisão pelo paulistão 2024

Em um jogo marcado pela presença dos ídolos santistas Neymar, Clodoaldo e Pepe, o Canhão da Vila, o Menino da Vila foi responsável pela entrada da taça do Paulistão no gramado da Vila Belmiro.

O Santos conseguiu quebrar uma hegemonia que o Palmeiras vinha vivendo desde o dia 8 de novembro de 2023, quando foi superado pelo Flamengo, jogo válido pelo 2º turno do Brasileirão.

Com Otero, aos 2 minutos do segundo tempo, o Peixão balançou as redes, garantindo uma vantagem na busca pelo título de Campeão Paulista.

Em caso de empate no jogo da volta, que acontecerá no próximo domingo (07), no Allianz Parque, o time da Baixada Santista poderá soltar o grito de campeão.

O último Paulista conquistado pelo Santos foi em 2016, vencendo o Audax-SP por 1 a 0, sendo assim o 22º Titulo de Campeão Estadual.

