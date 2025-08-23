Jovem com histórico de triplo homicídio é preso após agredir ex-companheira em Três Lagoas

Um rapaz de 22 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil durante a Operação Shamar em Três Lagoas, município a 327 quilômetros de Campo Grande, após ameaçar e agredir a ex-companheira. O suspeito possui histórico criminal que inclui um triplo homicídio, além de passagens por resistência e desacato.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 9h, as equipes receberam informações de que o jovem havia agredido a vítima e poderia estar armado. Considerado perigoso, ele foi procurado tanto no local de trabalho quanto na residência. Na casa, os policiais encontraram indícios de que ele pretendia mudar de endereço.

Durante as buscas, o suspeito foi localizado em frente à casa da vítima. Ao perceber a presença da polícia, tentou fugir pulando muros e invadindo residências vizinhas. Com apoio de moradores, as equipes conseguiram capturá-lo dentro de um imóvel.

Na abordagem, o jovem teve mandado de prisão cumprido e também foi detido em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Ele foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas.

O histórico do suspeito inclui um triplo homicídio cometido quando tinha 16 anos no Estado de São Paulo, pelo qual foi apreendido em 2019, além de registros por resistência e desacato.

