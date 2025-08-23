Campo Grande celebra 126 anos com Desfile Cívico-Militar e Corrida do Facho

A cidade de Campo Grande completa 126 anos e as comemorações incluem o tradicional Desfile Cívico-Militar e a Corrida do Facho, prometendo mobilizar milhares de pessoas no centro da capital. Segundo a Prefeitura, mais de 30 mil pessoas devem acompanhar o desfile ao longo do percurso.

O Desfile Cívico-Militar será realizado no dia 26 de agosto (terça-feira), às 8h, na Rua 13 de Maio, com previsão de encerramento para as 11h30. O trajeto começa no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro. Este ano, o evento contará com a participação recorde de 70 entidades civis e militares, incluindo escolas, forças de segurança, instituições civis e sociais. O desfile celebra o civismo, o espírito de pertencimento e o orgulho de ser campo-grandense, sendo um dos momentos mais aguardados pelas famílias da cidade.

Já a Corrida do Facho, organizada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), abre oficialmente as comemorações do aniversário da cidade. A prova será realizada no mesmo dia, com largada e chegada na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, onde também ocorre a entrega dos bastões. A competição conta com mais de 200 atletas, divididos em equipes: no masculino, cada grupo tem 10 integrantes, e no feminino, cinco. Cada competidor percorre aproximadamente mil metros, com o bastão sendo entregue ao próximo integrante ao longo do percurso. Participam 11 equipes masculinas e 12 femininas, incluindo associações esportivas, grupos de corrida e instituições militares.

Para garantir a segurança e a organização do evento, algumas ruas da região central serão interditadas. A montagem da estrutura começa no dia 25 de agosto, às 19h, e no dia 26, interdições adicionais entram em vigor a partir das 5h30, devido à Corrida do Facho, e das 6h, para o desfile. Entre as ruas afetadas estão a Avenida Afonso Pena, Rua 13 de Maio, Rua Barão do Rio Branco e Rua 14 de Julho, entre outras.

A Prefeitura orienta que motoristas e pedestres programem seus deslocamentos com antecedência e utilizem rotas alternativas durante o período das interdições.

