Embriagado, jovem atravessa canteiro de avenida na tentativa de fugir da polícia

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante na madrugada de hoje (20), após fugir de uma perseguição policial, no Bairro Vila Cidade Morena, em Campo Grande. Segundo a polícia, ele e a passageira de 30 anos, apresentavam sinais de embriaguez e chegaram até atravessar o canteiro central da Avenida Gury Marques em alta velocidade, na tentativa de escapar do bloqueio policial

Conforme informações do boletim de ocorrência, os militares estavam realizando rondas pelo Bairro Cidade Morena, quando avistaram um Golf em alta velocidade e realizando manobras bruscas na região. Os militares deram ordem de parada ao motorista, o que foi desobedecido pelo condutor, que atravessou o canteiro central da Avenida Gury Marques.

Ainda conforme o registro policial, durante essa ação, o para-choque do veículo ficou danificado e o condutor só parou o carro após percorrer vários quarteirões. Ao ser questionado pelos militares, o motorista disse que “ficou com medo”, por isso não obedeceu à ordem dos policiais.

Durante o interrogatório, o jovem disse que estava em casa com a mulher, consumindo bebida alcoólica quando decidiram ir em alguns bares e conveniências do bairro Cidade Morena. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma garrafa de cerveja.

O casal foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac)e o carro guinchado ao Pátio Central do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Na delegacia, foi feito um termo de constatação de embriaguez.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.