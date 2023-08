Série D: Adversário do Operário neste domingo, anuncia reforços

Adversário do Operário neste domingo (22), às 15h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Patrocinense (MG) anunciou dois reforços para sequência da competição nacional. Animado com o desempenho do time nos primeiros jogos do grupo A7, o técnico Rogério Henrique (ex- Costa Rica), acredita que o Patrocinense ainda pode evoluir ainda mais.

“Nós ainda estamos fisicamente um pouco abaixo dos nossos adversários. Mas os jogadores têm se mostrado gigantes no profissionalismo e na dedicação. E isso me deixa muito feliz. A gente ainda está construindo esse time, temos só 28 dias de trabalho. Então, é um time que ainda está em construção. Acredito que a partir da quarta rodada, nós possamos entregar todo potencial que a gente tem – disse o técnico Rogério Henrique, em entrevista à Rádio Difusora 95 de Patrocínio (MG).

Para o jogo deste domingo, o técnico Rogério Henrique, que comandou o Costa Rica (MS), na primeira fase do Campeonato sul-mato-grossense de 2023, deve ter dois reforços pontuais. De acordo com imprensa mineira, o Patrocinense anunciou: o lateral-esquerdo Vinícius Tsumita, que teve passagens pelo Criciúma (SC), Metropolitano (SC) e Ypiranga (RS), e o atacante Italo ex-Guarani (SP), Paraná (PR), Londrina (PR), Bahia (BA), São Caetano (SP) e Vitória (BA).

O Patrocinense lidera o Grupo A7 da série D com quatro pontos em duas partidas. Já o Operário tem dois pontos e está na sétima colocação do grupo A7. Uma vitporia, pode colocar o time de MS na ponta da tabela.

A partida entre Operário (MS) e Patrocinense (MG) está marcado para neste domingo (22), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Os ingressos já estão a venda em diversos pontos e também na hora do jogo nas bilheterias do Estádio das Moreninhas.

Os ingressos podem ser encontrados nos locais abaixo:

Padaria Toscano

Av. Cel. Antonino, 619 – Cel. Antonino

Lojas Gazin

Barão do Rio Branco, 1239 – Centro

Barueri, 939 – Vila Moreninha II

Paul Gráfica

Av. Gunter Hans, 3495 – Aero Rancho

Clube Campestre Ipê

Rua Dr Eduardo Olimpio Machado, 300

