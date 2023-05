Policiais encontram mulher ferida após ser espancada durante assalto

Uma mulher trans, de 43 anos, foi encontrada ferida, na madrugada de hoje (20), após ser espancada durante um assalto, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. A vítima apresentava lesões no rosto e na cabeça e foi encaminhada ao hospital.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores da rua Rio da Prata entraram em contato com a Polícia Militar relatando que uma pessoa estaria batendo nos portões das residências. Ao chegar no local, os militares depararam com a vítima estava bastante desorientada. Ela relatou que foi espancada durante um assalto e estava a caminho do hospital, mas acabou se perdendo no caminho.

A equipe policial acionou o Corpo de Bombeiros e a mulher foi encaminhada ao Hospital Universitário. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde será investigado.

