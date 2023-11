Jovem acusado de praticar crimes de furtos na fronteira é assassinado

Eviton Ferreira Félix, de 21 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde de ontem (24), no município de Sete Quedas, a 467 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da polícia, o corpo de Eviton foi localizado após uma ligação anônima indicando a localização. Ele é suspeito de realizar diversos crimes de roubos na região de fronteira. O corpo do jovem foi localizado no Bairro El Paraíso.

Além da Polícia Civil, a perícia técnica também foi acionada.

O caso será investigado.

