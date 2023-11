Preço do quilo da banana varia 129,60% e onda de calor deixa frutas 3% mais caras

Já a média de preço é de R$ 5,75 para o quilo do item

Nesta semana, o quilo da banana apresentou variação de 129,60% entre os seis dos maiores supermercados de Campo Grande, que participam da pesquisa de preço realizada pelo jornal O Estado, para produtos da cesta básica. O último IPCA apontou um aumento de 3% para frutas, verduras e hortaliças

As condições climáticas, como as ondas de calor, são as principais causas que levaram o aumento sentido no bolso do consumidor final, segundo dados do 11º Prohort (Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro), divulgado em novembro pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Já a média em que o quilo da banana é vendido, ficou na casa dos R$ 5,73, em estabelecimentos da Capital sul-mato- -grossense.

Outros produtos essenciais na cesta básica, considerando as seis unidades pesquisadas pelo jornal, também apresentaram aumentos. Foi o caso do pacote de arroz de 5 kg, que teve variação de 22,23%, cujo menor valor encontrado foi R$ 21,59 (Atacadão) e o preço máximo foi de R$ 26,39 (Assaí). A média de preço calculada ficou em R$ 23,93.

O pacote de feijão de 1 kg é vendido por R$ 4,75 no Atacadão e R$ 7,99, no Nunes. Variando 68,21%, e com média de preço de R$ 5,88.

Com uma variação de 6,18%, considerada pequena, o café Três Corações teve a média de preço em R$ 16,54. Sendo comercializado à R$ 15,99 (Comper e Fort) e por 16,98 (Pires).

Acumulando uma das maiores variações (157,89%) nesta semana, o valor para o sal Cisne de 1 kg é vendido de R$ 2,09 à R$ 5,39. A média de preço em que o produto é vendido ficou em R$ 3,55.

A média de preço para o litro de leite é de R$ 4,56, a pesquisa considerou o leite integral Italac. Nas prateleiras, o item é encontrado custando R$ 3,99 à R$ 5,29 (32,58%).

Apontada como uma das hortaliças que tiveram aumento de 3% em outubro, a cebola é vendida, em média, pelo valor de R$ 4,92. O quilo é vendido de R$ 2,98 à R$ 6,39, obtendo uma variação de R$ 114,43%.

Na sessão do açougue, a média de preço do frango congelado é de R$ 9,91 o quilo. A proteína custa, ao consumidor, de R$ 7,89 à R$ 12,15, o que resulta em uma variação de 53,99%, entre os comércios.

Produtos de limpeza

O sabão em pó Omo de 1,6 kg teve variação de 38,49% nos supermercados pesquisados. Custando R$ 17,98 no Fort e R$ 24,90 no Nunes.

Já o sabão de barras Ypê, com 5 unidades, é vendido, em média, por R$ 10,78. Os valores coletados para o produto é de R$ 7,90 à R$ 14,90, variou 88,61%.

Por – Suzi Jarde

