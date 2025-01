Irmãos são presos em flagrante por tráfico de drogas em Dourados

Na última segunda-feira (6), a Polícia Civil, prendeu em flagrante dois irmãos, de 27 e 17 anos, que estavam à frente de um ponto de venda de drogas no Bairro Altos do Alvorada, em Dourados, distante 237 km da capital.

Após investigações, a equipe policial observou movimentações típicas de tráfico de drogas na residência da família, o que levou à entrada no imóvel após monitoramentos e campanas.

Segundo a PC, na casa, a responsável foi encontrada com dinheiro e 8 porções de crack escondidas em um maço de cigarros. Com o irmão mais jovem, um adolescente, os policiais apreenderam uma pochete contendo 16 porções da mesma droga, além de dinheiro.

Os irmãos foram levados à Delegacia, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

