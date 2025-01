Aposta de Campo Grande ganha R$ 62 mil na Mega-Sena; prêmio principal acumula

Uma aposta registrada em Campo Grande garantiu um prêmio de R$ 62.783,24 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.812 da Mega-Sena, realizado na noite dessa terça-feira (7). O prêmio principal, no valor de R$ 7.259.283,45, acumulou.

De acordo com informações divulgadas pela Loteria da Caixa Econômica Federal, o volante premiado foi registrado por meio dos canais eletrônicos da estatal. Os números sorteados foram: 15, 18, 27, 31, 39 e 42.

Além do apostador de Campo Grande, outras 29 apostas em nível nacional também acertaram a quina, cada uma recebendo o mesmo valor. Já a quadra premiou 2.573 vencedores, dos quais 45 são de Mato Grosso do Sul. O valor pago pela quadra foi de R$ 1.045,74.

Entre os municípios sul-mato-grossenses com ganhadores na quadra estão Amambai, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Juti, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Os prêmios poderão ser retirados no próximo dia útil mediante apresentação do comprovante original em uma das agências da Caixa. A próxima oportunidade de apostar na Mega-Sena será no sorteio de quarta-feira (8), às 19h. As apostas podem ser registradas em agências lotéricas ou pela internet.

