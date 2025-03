Irmãos são mortos a tiros na fronteira; O caso está sendo investigado

Na noite de quarta-feira, 12 de março, os irmãos William Meneses, de 23 anos, e Fernando Meneses, de 31 anos, foram assassinados a tiros na Colônia Maria Auxiliadora, zona rural de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.

De acordo com o jornal paraguaio Última Hora, as vítimas foram atingidas por vários disparos enquanto estavam na região. O atirador ainda não foi identificado e segue foragido.

Após o ataque, as vítimas foram socorridas por equipes do CBVP (Corpo de Bombeiros Voluntário do Paraguai) e levadas ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. No entanto, ambos faleceram durante o trajeto e não chegaram a ser atendidos pelos médicos.

A Polícia Nacional do Paraguai está no local coletando informações para investigar a autoria e a motivação do duplo homicídio. Até o momento, não há detalhes sobre o que teria motivado o assassinato dos irmãos, e o caso segue sob investigação.