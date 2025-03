Homem é preso por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva em Aparecida do Taboado

Na terça-feira (11), um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil em Aparecida do Taboado, acusado de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. O autor, identificado apenas como J.C.A., foi detido após agredir sua ex-companheira e desobedecer a ordem judicial.

Por volta das 04h15min, J.C.A. foi até a residência da vítima, desligou o padrão de energia e, ao sair para verificar o ocorrido, a mulher encontrou o agressor portando um facão. Ele passou a proferir ameaças e a agredir fisicamente a vítima.

A mulher já havia registrado ocorrência contra o autor e possuía Medidas Protetivas de Urgência emitidas pela Justiça, que determinavam que o agressor se mantivesse afastado e sem qualquer contato com ela. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, vias de fato e descumprimento de medida protetiva.

