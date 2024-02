Possível rebaixamento e disputa pela liderança marcam a 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2024 de futebol masculino entra na sua 6ª rodada neste fim de semana, marcando o início do returno. Quatro partidas estão programadas, duas pelo grupo A e duas pelo grupo B, distribuídas entre os municípios de Corumbá, Costa Rica e Sidrolândia. O destaque é a possibilidade de confirmação do primeiro rebaixamento da temporada.

No grupo A, o Náutico enfrenta uma situação delicada, tendo perdido todas as cinco partidas disputadas até agora. No sábado (17), às 19h, o time visita o atual campeão Costa Rica no Estádio Laertão. Uma derrota pode significar o retorno para a Série B já no domingo (18).

O grupo A também terá o confronto entre Portuguesa e Coxim no domingo, às 15h, no Estádio Sotero Zárate. Uma vitória da Portuguesa garantiria sua vaga nas quartas de final e confirmaria o rebaixamento do Náutico.

Na tabela do grupo A, o Operário lidera com 13 pontos, seguido por Coxim com 7, Costa Rica com 6, Portuguesa com 5 e o Náutico sem pontuar.

No grupo B, o Dourados busca aumentar sua vantagem na liderança enfrentando o Corumbaense, no Estádio Arthur Marinho, às 18h de sábado. Antes, às 15h30, Novo e Ivinhema se enfrentam no Estádio Sotero Zárate.

Na tabela do grupo B, Dourados lidera com 9 pontos, seguido pelo Aquidauanense com 8, Corumbaense com 5, Ivinhema com 4 e Novo com 1 ponto.

