Investigador da Polícia Civil morre enquanto trabalhava em Dourados

Marquinhos passou mal na delegacia e foi levado para o hospital, mas não resistiu

O investigador da Polícia Civil, Marco Aurélio do Santos Lima, conhecido como ‘Marquinhos’ do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Primeira Delegacia de Polícia da cidade de Dourados, morreu durante a tarde dessa quinta-feira (13), após passar mal enquanto trabalhava na delegacia.

Segundo informações preliminares, Marquinhos estava em sua sala trabalhando quando começou a se sentir mal. Ele chegou a levantar a mão, pedindo por socorro enquanto reclamava de dores no peito.

De imediato, o policial foi levado para o Hospital Evangélico em uma viatura da Polícia Civil. No entanto, apesar de receber atendimento médico, não resistiu e faleceu.

O velório do investigador começou às 21h30 de ontem (13), na Pax Primavera, no bairro Vila Planalto. O enterro de Marquinhos está marcado para às 14h desta sexta-feira (14).

Por meio de nota, a Polícia Civil lamentou a perda do investigador. Confira um trecho:

“Marquinhos, como era conhecido por todos, dedicou sua vida com zelo e comprometimento à segurança e bem-estar da nossa comunidade. Seu profissionalismo e amizade deixarão saudades entre seus colegas e amigos”.

