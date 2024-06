Gabarito oficial e resultado preliminar do concurso do TJMS está disponível

Na tarde da última quinta-feira (13) a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, o gabarito oficial e o resultado preliminar da prova objetiva do concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). No total são 860 vagas para cadastro de reserva, com salário de R$ 7.148,63, em Campo Grande e outras cidades do estado.

As convocações para a heteroidentificação dos candidatos negros e indígenas estão previstas pra o dia 29 de junho. O candidato deve deve comparecer no local designado portando os seguintes documentos: Formulário de autodeclaração, cópia do documento de identificação e uma foto 3×4. O resultado da aprovação da banca de heteroidentificação ficará disponível no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjms24

O candidato, cuja a comissão de heteroidentificação reprovar a autodeclaração, poderá interpor

recurso no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do

resultado, mediante requerimento feito à FGV através do site https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjms24

Conforme publicado no edital, são 350 vagas para analista judiciário e 360 vagas para técnico de nível superior. As vagas são para a formação de cadastros de reserva e tem prazo de validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final.

Instagram Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook