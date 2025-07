Investigador da Polícia Civil e ex-vereador sofre grave acidente na BR-262

O investigador da Polícia Civil e ex-vereador de Água Clara, Alfredo Alexandrino dos Santos Júnior, de 44 anos, ficou gravemente ferido após um acidente na noite de quarta-feira (16), na BR-262, próximo ao Posto Mutum, na região de Ribas do Rio Pardo, a cerca de 98 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu por volta das 19h, quando Alfredo seguia no sentido Água Clara, dirigindo um Fiat Uno, e, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.

Com o impacto, o veículo pegou fogo, ficando completamente destruído pelas chamas. Mesmo ferido, o policial conseguiu sair do carro e pedir ajuda na estrada. Ele foi socorrido inicialmente e levado ao hospital de Água Clara, mas, devido à gravidade das lesões, precisou ser transferido para Campo Grande. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morte, segundo informações preliminares.

Alfredo Alexandrino tem uma longa trajetória na região. Foi vereador de Água Clara em 2012 e chegou a disputar novamente as eleições municipais nas últimas votações. Atualmente, atua como investigador da Polícia Civil.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e atendeu a ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Familiares, amigos e colegas de corporação acompanham o estado de saúde de Alfredo, que segue sob cuidados médicos na Capital.

