Investigador da Polícia Civil é afastado após prisão por suspeita de exploração sexual em MS

Foto: Nadya Anjoletti Ganzaroli/Defensoria Pública de MS
Foto: Nadya Anjoletti Ganzaroli/Defensoria Pública de MS

Um investigador da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi afastado compulsoriamente das funções após ser preso preventivamente sob suspeita de envolvimento em crime de exploração sexual. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (24) e permanece válida enquanto o servidor estiver detido.

O policial, identificado como Jeferson Duarte Farias, era lotado na delegacia do município de Pedro Gomes, a cerca de 307 quilômetros de Campo Grande. Ele foi preso no último dia 18 de abril, em cumprimento a mandado expedido pela Vara do Juiz de Garantias da Comarca de Corumbá.

Segundo a investigação, o caso apura o crime de favorecimento da prostituição ou exploração sexual de criança, adolescente ou pessoa vulnerável. O processo tramita em sigilo.

A decisão de afastamento foi determinada pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil, que também ordenou o recolhimento da arma funcional, da carteira profissional e de outros itens vinculados ao patrimônio público. Além disso, foram suspensos os acessos do servidor a sistemas internos da corporação, incluindo bancos de dados e plataformas operacionais.

A portaria prevê ainda a interrupção de eventuais férias durante o período de detenção. Paralelamente à investigação criminal, o caso será analisado em procedimento administrativo disciplinar, que poderá resultar em sanções internas, independentemente da conclusão do processo judicial.

As autoridades reforçam que a apuração segue em andamento e que novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

 

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