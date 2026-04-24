Matheus & Kauan e Os Melhores do Mundo agitam o fim de semana em MS

Da Capital para a fronteira, programação entre 24 e 26 de abril destaca espetáculos, festivais, exposições, cinema, cultura popular e eventos para toda a família

18° Rodeio da União

Entre os dias 24 e 25 de abril, sempre a partir das 20h, Brasilândia recebe o 18º Rodeio União, na Associação Recreativa União. Considerado um dos principais eventos do gênero na região Leste de Mato Grosso do Sul, o rodeio reúne competições em touros e shows musicais ao longo de três noites. No dia 24, a dupla Matheus & Kauan sobe ao palco, e no encerramento, dia 25, o público confere a apresentação de Us Agroboy. A entrada é gratuita.

Os Melhores do Mundo

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo apresenta em Campo Grande o espetáculo “MM Futebol Clube”, nos dias 25 e 26 de abril de 2026, no Teatro Dom Bosco. A montagem mergulha no universo do futebol brasileiro com humor, explorando paixões, rivalidades e situações típicas do mundo da bola em esquetes cômicas que prometem arrancar risadas do público. As sessões acontecem no sábado, às 21h30, e no domingo, às 18h. Ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingresso Digital.

Sexta-feira (24)

Teatro Seco

No dia 24 de abril, às 19h, o Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200 Centro, recebe o espetáculo teatral “Seco”, do Grupo Fulano di Tal. A montagem propõe uma imersão em afetos intensos e conflitos humanos, abordando temas como amor, obsessão, liberdade e medo por meio da relação entre dois personagens que transitam entre o afeto e a guerra. Com linguagem sensível e provocativa, a peça é resultado de um processo cênico colaborativo dos artistas. Classificação indicativa: 18 anos. Ingressos no Sympla.

Pontes Imaginárias: Lídia Baís

Desde quarta-feira (22), a Casa Amarela, em Campo Grande, recebe a exposição “Pontes Imaginárias: Lídia Baís e a arte de unir mundos”. A mostra celebra os 126 anos de nascimento da artista e integra a programação nacional com o tema “Museus unindo um mundo dividido”. Em cartaz até 23 de maio, a exposição propõe uma experiência sensível entre memória e arte, com atividades ao longo do período. A visitação ocorre na Rua dos Ferroviários, 118, com ingressos a R$ 25.

OBLIVION

No dia 24 de abril, das 22h às 7h, o Mirante Stage, localizado na Rua Doutor Zerbini, 53

recebe o OBLIVION, uma experiência imersiva dedicada à música eletrônica. Com line voltada ao techno, tech house e house, o evento propõe uma jornada sonora intensa ao longo da madrugada, com atmosfera envolvente e pista conectada do início ao fim. A programação inclui open bar de vodka com energético das 23h à 1h. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Cine Limbo

Nesta sexta-feira (24), a partir das 18h30, a Casa da Cultura, em Campo Grande, recebe uma programação que reúne cinema, conversa e música. O destaque é a exibição do curta documental “Não Lugar: narrativas de mulheres negras em territórios pantaneiros”, dirigido por Gabriela Dias, seguida de roda de conversa com a diretora e convidadas sobre processos criativos e questões de identidade e território. A noite se encerra com apresentação musical do projeto Umoja. A entrada é gratuita.

11ª edição do Abril Livro

A 11ª edição do Abril Livro movimenta a Biblioteca CEU Heloísa Urt, em Corumbá, com uma programação dedicada à promoção da leitura e formação de novos leitores. O evento, iniciado na quinta-feira, segue nesta sexta-feira (24) com atividades ao longo do dia, incluindo contação de histórias às 9h e 14h, além do “Semáforo Literário” às 11h. À tarde, a agenda traz mesa literária às 15h com a autora Jusley Sousa, gincana literária às 16h30 e o encerramento com concurso de livros e premiação às 17h.

Sábado (25)

A Ursinha Pelúcia

No dia 25 de abril, às 16h, o Sesc Teatro Prosa, localizado na Rua Anhanduí, 200, Centro, recebe o espetáculo infantil “A Ursinha Pelúcia”, do Grupo Casa. A história acompanha a personagem em uma aventura pela floresta após se encantar com a transformação de uma lagarta em borboleta, explorando temas como amizade, natureza e coragem diante do desconhecido. Voltada para toda a família, a apresentação tem classificação livre. Ingressos no Sympla.

Duo Renato & Angelique

No dia 25 de abril, às 19h, a Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177 recebe o recital intimista do Duo Renato & Angelique. Com flauta e violoncelo, o espetáculo propõe uma experiência musical sensível e envolvente, passando por composições próprias, além de repertório que transita entre choro, MPB e obras de grandes mestres como Bach e Villa-Lobos. Os ingressos estão disponíveis via WhatsApp (11) 98370 5129 (Renato).

Tocou a Sirene

Neste sábado, 25 de abril, das 13h às 17h, o Shopping Campo Grande recebe a 4ª edição do evento “Tocou a Sirene”, ação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul em parceria com a Fundação Bombeiros do Pantanal e o empreendimento, voltada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. Integrando a campanha Abril Azul, o evento oferece uma programação inclusiva e acolhedora para crianças com TEA e suas famílias, com atividades lúdicas, oficinas, contação de histórias, orientações e apresentações musicais. A ação também contará com o projeto Cão Herói e demonstrações com animais e viaturas, promovendo interação e sensibilização em diferentes espaços do shopping.

Feira Obá

No dia 25 de abril, a partir das 17h, a Obá recebe uma programação especial que reúne música e circo em uma noite de muita energia e diversão. O evento conta com apresentações de Siumara Queiroz, Studio Bonde e do New York Cirkus, que também apresenta o espetáculo “Circulação da Alegria” às 19h no Campo do Pioneiros, Av Joana Dar’c,954. A proposta é levar ao público uma experiência leve e envolvente, com números circenses, música, gastronomia e momentos de encantamento para todas as idades.

Conexão Pet

No dia 25 de abril, das 8h às 12h, a Casa Hub, em Campo Grande, recebe o Conexão Pet, evento gratuito dedicado aos amantes de animais. A programação inclui pet talks com especialistas, feira pet, ações de adoção de cães e gatos em parceria com o Abrigo Independente Lar Doce Lar Angel de Patas, além de arrecadação de ração e espaço de socialização para os pets. O público também contará com uma feirinha gastronômica com chopp, pastel, garapa, doces e açaí, além de expositores do universo pet com produtos e serviços variados.

Domingo (26)

Shopping Bosque dos Ipês

No domingo, o Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, segue com programação de entretenimento no cinema, que exibe diferentes títulos ao longo do dia, incluindo sessões para todos os públicos. A proposta é oferecer uma opção de lazer para as famílias encerrarem o fim de semana, com filmes em cartaz e pré-estreias em horários variados, reforçando o shopping como destino de diversão e convivência na Capital.No sábado, promove uma programação especial que reúne serviços gratuitos, solidariedade e entretenimento para toda a família.Das 16h às 20h, acontece a ação de adoção pet “Vida Animal”.

Expojardim

No domingo, 26 de abril, a Expojardim 2026 segue no Parque de Exposições Edito Martins, em Jardim (MS), com programação que encerra a feira. O público acompanha etapas finais dos leilões de gado, a etapa nacional da Copa MD Bulls de rodeio profissional e a continuidade da Festa Carapé, que movimenta o evento com música e tradição regional. A entrada é gratuita, mediante ingresso solidário com doação de 1 kg de alimento não perecível.

71º Undokai do Nihonjinkai

No domingo, 26 de abril, a partir das 8h, o Clube Nipo-Brasileiro de Dourados, localizado na R. Bertoldo Miranda Barros, 1301, recebe o 71º Undokai do Nihonjinkai de Dourados-MS. O evento reúne atividades esportivas e gincanas tradicionais da cultura japonesa, promovendo integração entre crianças, jovens, adultos e idosos em um dia de confraternização familiar. A programação também conta com o tradicional baiten, com opções de comidas típicas como obentô, doces, pastel, sorvetes e bebidas.

Por Amanda Ferreira

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