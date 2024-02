Investigação aponta quadrilha que ocupava e vendia terras da União em MS

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (20) pela Polícia Federal, a Operação Res Publica, contra uma organização criminosa responsável por invadir, ocupar e vender terras públicas, de propriedade da União, no município de Ponta Porã, a 329 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as investigações, os investigados promoviam a invasão das terras públicas, além de praticarem crimes de corrupção, falsidade ideológica e estelionato. As terras devolutas são terras sem destinação pública e que também não fazem parte de nenhum patrimônio particular. Portanto, são áreas sem titulação.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, duas prisões preventivas, além de outras medidas cautelares como o afastamento das atividades de servidor público. Cerca de 32 policiais federais participaram da Operação Res Publica, cujo nome é uma expressão latina que significa “coisa do povo”, “coisa pública”.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram