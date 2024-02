Atleta de MS volta dos EUA com a medalha de ouro

Luiz Felipe Aquino mantém sonho olímpico com pódio conquistado

O sul-mato-grossense Luiz Felipe Aquino retorna ao Brasil depois de boas participações em competições internacionais com a equipe nacional de taekwondo. No domingo (18), foi campeão no peso até 58 kg masculino do Aberto dos Estados Unidos (US Open), disputado no Centro de Convenções de Reno, Nevada.

No caminho até o título, o campo-grandense de 19 anos precisou passar por cinco lutas. Nas duas primeiras, eliminou dois estadunidenses.

Nas quartas de final, auperou concorrente da República Dominicana. Já com uma medalha garantida restava saber qual seria a cor. A semifinal foi duelo sul-americano diante de Santino Policeli e o brasileiro ganhou por 2 rounds a 1. O argentino ficou com o bronze, ao lado de Nicholas Hoefling, do Canadá.

O ouro veio com vitória por 2 a 0 sobre o australiano Bailey Lewis.

Técnico relembra trajetória

No site de sua academia, o treinador Fábio Costa enalteceu o feito do seu pupilo. “…o qual faz um trabalho de atleta/técnico desde criança com o atleta, que iniciou na Academia e no Taekwondo em fevereiro de 2011”, diz trecho de texto publicado domingo.

“De lá para cá já são 13 anos de muito trabalho, disciplina, concentração, foco, objetivos e conquistas. Com este feito nos Estados Unidos – 1º colocação, almejam chegar cada vez mais longe e perto do sonho de participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024”, prossegue a postagem.

Luiz Felipe não escondeu a satisfação com seu desempenho. “Campeonato em que saio feliz com o desempenho e resultado, fazendo ótimas lutas e com estratégias difentes, vencendo todas e sendo campeão”, disse o sul- -mato-grossense, segundo o site da Equipe Fábio Costa.

“Um nível muito elevado de participantes, onde vencemos, na final, um atleta medalhista de Grand Prix, por dois rounds a zero”, afima o professor, que também preside a federação estadual da modalidade.

Sob a análise da CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo), estes dois eventos em que o atleta participou – Canadá (Grand Slam, em que foi bronze), e US Open, junto ao Camping Olímpico da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, serviram de base e observação para definir quais categorias irão ao Pré-Olímpico em busca da vaga para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024.

Brasil domina Aberto dos EUA

A delegação brasileira foi a campeã geral do US Open, com quatro medalhas de ouro, cinco de prata, e sete de bronze. Clayton dos Santos foi eleito o melhor técnico do evento.

Por Luciano Shakihama.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram