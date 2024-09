Interno tem queimaduras causadas por colega de pavilhão

O detento teve queimaduras de segundo grau no rosto e peito

Na manhã de ontem (20), um interno, de 57 anos, do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande) teve queimaduras de segundo grau causadas por colega de pavilhão.

Segundo o boletim de ocorrência o crime aconteceu durante um banho de sol, quando a equipe de monitoramento ouviu gritos do solário de uma das alas. Ao chegarem no local encontram o homem gritando de dor.

Ele comunicou aos agentes que foi queimado com água quente no rosto e no peito. O colega de pavilhão assumiu a culpa alegando que cometeu o ato pois tinha uma rixa com o colega.

Além disso, o homem também alegou que a vítima estava em surto, desrespeitando outros detentos proferindo xingamentos, jogando fezes pela grade e fazendo ameaças.

O interno foi encaminhado para atendimento médico sem risco de morte, enquanto o outro foi levado para prestar esclarecimentos na Cepol

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram