Exposição ‘Sofrência’ realiza oficina e visita temática neste sábado

A exposição ‘Sofrência’, que integra o projeto Arte nas Estações, está com programação de oficina de colagem e visita guiada neste sábado (21), no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Com curadoria de Ulisses Carrilho, a mostra reúne 72 obras que têm como matriz a figura feminina e retratam cenas de convívio social, ambientes domésticos e ruas das cidades onde florescem flertes, festas e trocas de olhares. A narrativa é entremeada por versos da música sertaneja, como Marília Mendonça e a dupla Maiara & Maraísa.

“Em Sofrência, a veia poética feminina tem como ponto de partida a canção ‘Troca de calçada’, em que a cantora e compositora Marília Mendonça traz para o eu lírico a voz de uma trabalhadora do sexo”, explica Ulisses. A força da poesia popular se manifesta nas obras de arte e nos versos de outros grandes nomes do sertanejo, como Maiara e Maraísa, e Cristiano Araújo, cujas letras foram impressas nas paredes da exposição.

Para o curador, unir as artes plásticas e a música é uma forma de diluir preconceitos sobre o que é popular: “Assim como os artistas naïf são vistos como artesãos no mercado da arte, o cancioneiro sertanejo geralmente não é considerado poesia ou literatura. No entanto, esse é um Brasil que se pensa de dentro para fora, que começa no interior para depois pensar no modo de exportação da cultura pop”. Promover a valorização da arte popular e o reconhecimento do trabalho desses artistas no Brasil e no mundo tem sido um dos contributos do Arte nas Estações.

O projeto expositivo de Sofrência também ecoa uma estética pop ao convidar o público para uma experiência imersiva na área expositiva do Centro Cultural José Octávio Guizzo. A expografia de Janine Marques foi concebida para criar um “túnel de cor”, onde paredes e chão em tons de vermelho vibrante envolvem o público. Já a fachada espelhada do edifício, que esteve fechado para obras durante um longo período, vai ganhar uma intervenção com filtro colorido.

EXPOSIÇÃO SOFRÊNCIA

Horários de visitação: terça a sábado, das 9h às 18h (quinta, horário estendido até as 20h).

Entrada: gratuita.

Classificação: livre.

OFICINA EXPERIMENTANDO A COLAGEM

Nesta oficina criativa para as famílias, os participantes são convidados a experimentar e produzir colagem a partir do leque de cores e imagens presentes na exposição.

Dia: 21 de setembro (sábado).

Horário: das 10 às 11 horas.

Entrada: gratuita.

Classificação: livre (distribuição de senhas 1 hora antes – sujeito a lotação).

VISITA TEMÁTICA – CONHEÇA SOFRÊNCIA

Durante essa visita os educadores percorrem a exposição com o público a partir da musicalidade da Sofrência, em especial, do feminejo que fundamenta o projeto curatorial.

Dia: 21 de setembro (sábado).

Horário: das 15 às 16 horas.

Entrada: gratuita.

Classificação: livre (capacidade para 25 pessoas – sujeito a lotação).

Todas as atividades acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo (rua 26 de agosto, 453, centro). Mais informações em www.artenasestacoes.com.br

Por Carolina Rampi

