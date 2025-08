Interno pendurado em grade de presídio estava em surto e não tentava fugir, diz Agepen

Ocorrido foi na tarde desta quarta em unidade penal localizada no Noroeste

Na tarde desta quarta-feira (6), imagens divulgadas em redes sociais que mostram um detento pendurado na grade de um presídio deixou moradores chocados nas proximidades. O ocorrido foi Presídio de Trânsito, no bairro Noroeste, em Campo Grande

O homem estava em surto psiquiátrico e para retirá- lo, foram mobilizados policiais penais, que utilizaram uma escada para pegá-lo.

Segundo nota divulgada pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o interno foi transferido para o setor de saúde de outra unidade prisional e o caso não se trata de uma tentativa de fuga.

Confira a nota na íntegra:

” Informamos que não se tratou de tentativa de fuga. O ocorrido envolveu um interno no Presídio de Trânsito, em surto psiquiátrico, que foi prontamente contido pela equipe de plantão, seguindo todos os protocolos de segurança e atendimento.

Após a estabilização da situação, o custodiado foi transferido para o setor de saúde de outra unidade prisional, onde recebe os devidos cuidados especializados.”

