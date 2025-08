Homem é preso em Batayporã por descumprir regras do uso de tornozeleira eletrônica

Mandado de prisão foi cumprido nesta quarta-feira (06) na Vila Militar

Um homem de 45 anos foi preso nesta quarta-feira (6) em Batayporã por descumprir as condições do regime de monitoramento eletrônico. A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia de Polícia Civil do município.

Os policiais cumpriram um mandado de regressão cautelar de regime e localizaram o suspeito em uma residência na Vila Militar. Após ser informado da ordem judicial, ele foi preso e encaminhado para a unidade policial.

O homem permanece à disposição da Justiça.

