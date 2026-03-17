Interno do semiaberto é executado a tiros ao chegar para pernoite, em Campo Grande

Um interno do regime semiaberto, identificado como Marcos Freire, de 50 anos, conhecido como “Maricota”, foi executado a tiros na noite dessa segunda-feira (16), em Dourados. Ele chegava ao estabelecimento penal para o pernoite quando foi atacado.

O crime ocorreu no estacionamento da unidade, a poucos metros do portão de entrada. Segundo informações iniciais, o atirador já aguardava no local e surpreendeu o interno no momento em que ele chegava de motocicleta.

Freire foi atingido por ao menos 10 disparos de pistola calibre 9 milímetros. Sete tiros acertaram a vítima, a maioria na região da cabeça, provocando morte imediata antes da equipe de socorro chegar ao local.

Marcos possuía extensa ficha criminal, com passagens por roubo, lesão corporal dolosa, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Em 1997, também foi acusado de latrocínio, roubo seguido de morte, após matar uma mulher para roubar R$ 5.

Ele permaneceu interno na PED (Penitenciária Estadual de Dourados) até o fim do ano passado, quando progrediu para o regime semiaberto. As circunstâncias do crime e a autoria ainda são investigadas pelas autoridades. Até o momento, não há informações sobre suspeitos nem sobre a motivação do assassinato.

Um vídeo do sistema de monitoramento registrou a execução de Freire. Imagens mostram que os atiradores chegaram ao local em uma motocicleta vermelha de procedência paraguaia. O passageiro desceu e ficou aguardando na área de estacionamento, enquanto o condutor permaneceu na via, posicionado para garantir uma fuga rápida após a ação. Veja: