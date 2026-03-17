Serviços reagem em MS após queda no fim de 2025 e crescem quase nove vezes mais

Alta de 2,7% em janeiro indica retomada do setor no Estado, enquanto resultado nacional avança apenas 0,3%

Após encerrar 2025 em retração, o setor de serviços em Mato Grosso do Sul começou o ano com reação significativa. Em janeiro, o volume de serviços no Estado cresceu 2,7% na comparação com dezembro, revertendo a queda de 5,5% registrada no mês anterior.

Os dados são da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e indicam uma retomada mais intensa da atividade no Estado em relação ao restante do país. O resultado local foi quase nove vezes maior que a média brasileira no início de 2026.

Além da recuperação na virada do ano, os indicadores também mostram avanço na comparação anual. Em relação a janeiro de 2025, o volume de serviços em Mato Grosso do Sul cresceu 3,8%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses atingiu 6,2%, acelerando frente aos 5,4% registrados até dezembro.

No Brasil, o setor também mantém trajetória de expansão, embora em ritmo mais moderado. Na comparação com janeiro do ano passado, o volume de serviços avançou 3,3%, registrando o 22º resultado positivo consecutivo nessa base de comparação.

O desempenho nacional tem sido sustentado principalmente pelas atividades de informação e comunicação e pelos serviços profissionais, administrativos e complementares, segmentos ligados à economia digital, tecnologia e suporte empresarial. Entre os destaques estão serviços de tecnologia da informação, desenvolvimento de softwares, hospedagem de dados e intermediação de negócios em plataformas digitais.

Outras áreas também contribuíram para o crescimento, como transportes e logística, impulsionados pelo aumento da receita em transporte rodoviário de cargas e transporte aéreo de passageiros.

Apesar do avanço recente, o comportamento do setor tem sido heterogêneo entre os estados. Em janeiro, apenas 12 das 27 unidades da federação registraram crescimento na comparação com o mês anterior. São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram alguns dos estados que puxaram o resultado positivo, enquanto Paraná e Rio de Janeiro exerceram as principais influências negativas.

Indústria também mostra reação

O início de 2026 trouxe sinais de recuperação também na indústria Sul-mato-grossense. Na comparação com janeiro de 2025, a produção industrial do Estado cresceu 8,7%, um dos melhores resultados entre as unidades da federação no período.

O desempenho ocorre após um ano marcado por retração no setor industrial local. Mesmo com a recuperação pontual, o acumulado em 12 meses ainda permanece negativo, com recuo de 12,1%.

Por Djeneffer Cordoba