Integrante do PCC conhecido como “matador de policiais” é preso na fronteira

Marcelo Rogério Gnoata, de 37 anos, o “Alemão”, foi preso pela Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) nesta quarta-feira (26). O autor era integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), conhecido na região como “matador de policiais”. O caso aconteceu em Saltos Del Guairá, cidade paraguaia fronteiriça com Mundo Novo, distante 464km de Campo Grande.

Segundo informações, Marcelo estava no Bairro San Jorge, fugido do Paraná, acusado e procurado por tráfico de rogas e homicídio. Na atual região, ele era responsável po coordenar as atividades criminosas da facção pertencente.

Seguindo as diligências, os agentes se dirigiram até a casa do suspeito,onde foram encontrados diversos aparelhos celulares, rádio comunicador, balança de precisão, um revólver calibre 22, munições, um notebook, e uma escopeta calibre 12.