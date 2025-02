Mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul atrai cada vez mais jovens e mulheres

Os investimentos privados em todas as cadeias produtivas no Estado continuarão atraindo mais pessoas para o mercado de trabalho. Essa é a avaliação de técnicos do Observatório do Trabalho, área estratégica da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) para produção de informações e análises sobre o mercado de trabalho e a situação do emprego.

De acordo com o responsável do Observatório, David Melgarejo, houve um avanço significativo no número de contratações em 2024 comparado ao ano anterior. Ainda segundo o Observatório do Trabalho, o ano de 2024 fechou com um saldo positivo de 12.412 vagas, sendo que 43% foram preenchidas por jovens entre 17 e 24 anos. As mulheres representam 65% deste total com 8.098 contratações. Já a Capital absorve metade das 12 mil vagas, seguida por Três Lagoas (14,40%), Inocência (12,27%) e Aparecida do Taboado (10,40%).

“Contratamos 411 mil trabalhadores em 2024, um aumento de 5% em relação a 2023. Para 2025, estamos com uma expectativa otimista. Com os investimentos do Estado e a atração de novas empresas, temos a expectativa de um grande salto tanto nas contratações quanto no saldo de emprego final do ano”, avalia David.

Pesquisa também do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que um em cada quatro jovens empregados brasileiros quer trabalhar mais. Segundo o Instituto, a taxa de subutilização do jovem no mercado de trabalho vem caindo nos últimos anos e chegou ao menor nível desde 2014: 24,4%.

Para a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi, a Fundação tem desempenhado um papel fundamental nesse processo, aprimorando suas ações de qualificação profissional, ampliando a comunicação com trabalhadores e empregadores, fortalecendo parcerias institucionais e intensificando a transversalidade com outras áreas do governo.

“O Observatório do Trabalho, criado em 2024, tem sido um instrumento essencial para a produção de informações qualificadas e análises sobre o mercado de trabalho, permitindo que gestores públicos e atores sociais tomem decisões mais assertivas na formulação e execução das políticas de trabalho, emprego e renda no estado” pontua a diretora-presidente.

Dobashi detalha que dentre as ações realizadas que confirmam este esforço está a parceria com o Instituto PROA, organização que apoia jovens de baixa renda a ingressarem no mercado de trabalho. Outra parceria realizada e que comprova este cenário é o programa ‘Empreenda Como Uma Mulher’, que ofereceu em 2024 capacitação gratuita para mulheres que atuam no ramo da alimentação e que desejam acelerar seus negócios.

Em julho de 2024 foi realizada uma rodada de empregabilidade dentro de uma unidade de acolhimento de população em situação de rua, e na qual 20 pessoas passaram por qualificação profissional.

O analista de dados do Observatório da Funtrab, Thiago Segóvia, descreve vantagens e facilidades na análise de dados dos três painéis. “Os painéis permitem uma visualização rápida e fácil de contextos, como por exemplo, a mudança de cenário econômico entre os anos de 2023 e 2024. Anteriormente, a indústria ocupava o terceiro lugar no ranking dos setores produtivos e a construção liderava o ranking, de certa forma em virtude das obras estruturantes na região Leste do Estado. Agora, a indústria lidera”, analisa.

