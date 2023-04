Integrante do ‘Novo Cangaço’ é preso na região de fronteira

A Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai efetuaram a captura, nesta quarta-feira (19), a prisão de um membro da facção criminosa ‘Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte’ em Pedro Juan Caballero, região de fronteira entre os dois países por meio de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações da Polícia Federal, o indivíduo, que não teve sua identidade revelada, é responsável por ataques a instituições financeiras e carros-fortes, sempre com uso de extrema violência e armas de grosso calibre; atua no tráfico de entorpecentes no Nordeste.

Além disso, ele foi citado na Operação Senhor das Armas, que teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em comércio ilegal de armas de fogo de grosso calibre. Atualmente, é apontado como uma das lideranças dos recentes ataques ocorridos no Rio Grande do Norte.

As investigações evidenciaram que, nos últimos meses, o rapaz havia transitado por Paraguai, onde foi preso, e Peru, além do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Acre, Mato Grosso do Sul e Pará.

