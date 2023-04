Capital registra mínima de 14ºC e frio deve continuar no feriado

A frente fria avançou por Mato Grosso do Sul na madrugada desta quinta-feira (20) e em Campo Grande os termômetros registraram 14ºC. O município de Rio Brilhante registrou as menores temperaturas do Estado, com mínima de 10ºC.

Outra mínimas registradas nesta madrugada foram 14ºC em Sete Quedas, Iguatemi, Mundo Novo, Caarapó e Dourados. A maior temperatura foi no município de Coorumbá, com 22ºC, de acordo com informações do meteorologista Natálio Abraão.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o dia volta volta a ficar estável, com sol e variação de nebulosidade, devido ao avanço da alta pressão pós-frontal. Em Campo Grande, a mínima será de 15°C e a máxima de 24°C. Em Dourados, mínima de 12ºC e máxima de 22°C. No sul, Ponta Porã terá mínima de 12°C e máxima de 23°C e Iguatemi aguarda por mínima de 11°C e máxima de 22°C. Anaurilândia fica com mínima de 14°C e máxima de 22°C.

No norte do Estado, Camapuã tem previsão de 15°C de mínima e máxima de 23°C; Coxim marca 17°C de mínima e 25°C de máxima. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 18° e máxima de 27°C. Em Aquidauana, mínima de 14ºC e máxima de 25ºC. Na região do bolsão, Três Lagoas terá 15°C de mínima e máxima de 26°C, e Paranaíba registra 23°C de máxima.

Ainda de acordo com a meteorologia, o frio deve permanecer até o feriado e já no fim de semana a massa de ar irá ir embora no fim de semana, onde ocorre o aumento das temperaturas, sol, e baixa umidade do ar.

Alerta:

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas para Mato Grosso do Sul de chuva e declínio de temperatura com validade até o fim da tarde de sexta-feira (21) feriado de Tiradentes.

O alerta de chuva, de nível amarelo, indica precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Este vale para a região norte do Estado.

Já o segundo alerta, também amarelo, indica Declínio de Temperatura para todo o Mato Grosso do Sul. O declínio será entre 3º a 5ºC, e representa leve risco à saúde. É preciso atenção redobrada para idosos, crianças e animais domésticos, grupos geralmente mais afetados durante mudanças bruscas de temperatura.

