Indígena é preso em Aral Moreira após ameaçar idosa de morte e incendiar vegetação

Na noite da Véspera de Natal, nessa terça-feira (24), um indígena, de 33 anos, foi preso após ameaçar de morte uma idosa, de 72 anos e incendiar uma vegetação próxima a residência dela. O caso aconteceu na aldeia indígena Guaiviri, em Aral Moreira, a 367 km de Campo Grande.

Testemunhas informaram a Polícia Militar que o homem chegou na casa da idosa ameaçando ela de morte e que ao escutarem o pedido de socorro dela, foram até a residência para ajudar.

Não satisfeito, o homem ateou fogo em uma área de vegetação próxima à casa da idosa, o que gerou um incêndio de grandes proporções.

A polícia efetuou a prisão do indígena que irá responder por tentativa de homicídio e incêndio criminoso.

