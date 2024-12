Doi são presos após motorista tentar fugir com 665 Kg de maconha; Veículo também foi recuperado pela PRF em Caarapó

Na manhã da última segunda-feira (23), a quantia de 665 Kg de maconha dentro de um carro foi apreendida e o veículo recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Caarapó.

Os policiais se deslocavam para a Unidade Operacional da PRF, quando avistaram o condutor de um Fiat/Fastback dirigindo na contramão. A equipe tentou abordar o veículo, porém o motorista iniciou fuga.

O condutor então saiu dirigindo em alta velocidade e entrou no perímetro urbano de Caarapó, colocando em risco os outros motoristas e pedestres, até perder o controle do veículo e parar. O motorista e uma passageira foram detidos.

O carro estava carregado com tabletes de maconha, além de 6,1 Kg de haxixe e 1,1 Kg de skunk. A equipe também descobriu que as placas do veículo eram falsas e o automóvel possuía registro de furto/roubo, no Rio de Janeiro, desde novembro de 2024.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Caarapó (MS).