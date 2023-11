Índices criminais caem pelo sexto mês seguido no estado

Pelo sexto mês seguido a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública registrou queda nos doze índices criminais monitorados. A maior taxa de queda aconteceu nos casos de roubo seguidos de morte, com uma redução de -54,5%, seguido pelos feminicídios, que diminuíram em 35,3%, no comparativo de outubro desse ano com o mesmo período de 2022.

Os crimes contra patrimônios também tiveram reduções significativas. O furto de veículos diminuiu em 22% e o roubo de veículos em 19,1%. Em relação a residências, houve 22% menos roubos e 15,2% menos furtos. Já roubos em geral tiveram uma redução de 12,5%.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato dos Anjos Garnes, acredita que a redução de criminalidade se dê pela esforço da corporação policial em proteger o estado.

“Os índices de criminalidade diminuíram significativamente e devemos atribuir esse sucesso ao comprometimento dos policiais que trabalham incansavelmente para garantir a segurança da população”, comenta.

De acordo com o levantamento feito pela Sejusp-MS, os roubos a estabelecimentos tiveram um decréscimo de 13,3%, enquanto os roubos a vias urbanas decaiu em 11,3%.

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, acredita que o trabalho de repreensão feito pela polícia tem favorecido para a quedas das taxas de criminalidade.

“A gente tem feito um trabalho de repressão muito forte buscando fazer com que o criminoso entenda que em Mato Grosso do Sul, o crime não compensa. Nós estamos extremamente felizes com esses números, com estas reduções, por poder passar para a população a segurança que ela tanto deseja. Isso é fruto de investimento do Governo do Estado e planejamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública”, enfatiza Gurgel.

Roubos seguidos reduziram em 85,7% de morte na capital

Na capital sul-mato-grossense os roubos seguidos de morte tiveram uma taxa de redução expressiva de 85,7%. Os furtos de veículos reduziram em 30,9% e os roubos em residências tiveram queda de 25,4% e os furtos de 22,5%.

Em comparação usando números absolutos, é o mesmo que dizer que em outubro a capital registrou um roubo seguido de morte em outubro de 2023, enquanto no ano passado teria sido registrado sete casos. Furtos de veículos foram 639 casos a menos, dos roubos em residências foram 29 casos a menos, já que foram contabilizados 85 casos neste ano e em 2022 foram 114 ocorrências.

