1º Encontro de Violeiros em Campo Grande começa neste final de semana

Público terá acesso a apresentações musicais, exposição de artesanato pantaneiro e uma seleção de iguarias da gastronomia regional

Neste final de semana, o Parque das Nações Indígenas será palco para o primeiro Encontro Nacional de Violeiros. Durante quatro dias de evento, além de celebrar a rica tradição da música de viola caipira com apresentações regionais e nacionais, com shows de João Lucas e Walter Filho, a dupla nacional Alex e Yvan e o ícone Almir Sater, o evento também oferece um espaço dedicado ao artesanato pantaneiro e uma área gastronômica, apresentando uma variedade de pratos e petiscos típicos da região. O encontro começou ontem e vai até domingo (17), com programação diária das 15h às 19h. A entrada é gratuita.

Declarada Patrimônio Histórico de Mato Grosso do Sul, a viola caipira é celebrada com um encontro nacional de violeiros que promete uma programação primorosa aos amantes da música caipira. Inicialmente concebida como uma tradicional roda de viola, a iniciativa expandiu-se consideravelmente, destacando a importância de resgatar a autenticidade da viola caipira. A inclusão de atrações como a longeva dupla indígena Cacique e Pajé, com mais de cinco décadas de carreira, e a participação da Orquestra Corumbaense de Viola Caipira reforça o compromisso com a preservação das tradições culturais. Segundo o coordenador do evento e presidente da Associação dos Violeiros e Violeiras do MS, Anderson Alvarenga, concretizar o evento com uma programação tão abrangente é motivo de grande orgulho, embora não tenha sido tarefa fácil.

“Foi um projeto desafiador, com inúmeros obstáculos! Recebemos muitos nãos, mas, apesar das dificuldades enfrentadas para realizar este evento, minha determinação se manteve firme. Mesmo com nomes respeitados que foram postos à prova, questionados por aqueles que duvidavam de sua autenticidade como violeiros, no entanto, a paixão compartilhada pela viola caipira nos uniu, resultando em um encontro que além de receber violeiros locais excelentes, os renomados Alex e Yvan, João Carreiro, João Lucas e Walter Filho, e o grande Almir Sater integram a programação que, agora, contando com a abertura realizada ontem, será celebrada em quatro dias”, afirma o organizador.

O evento iniciou ontem, com abertura do show nacional da dupla Alex e Yvan. Com mais de uma década de estrada, a dupla celebrou os 15 anos de carreira em setembro deste ano, com a gravação do DVD “Simplesmente Diferente”. Na apresentação para a abertura do encontro, os fãs da dupla puderam rememorar as principais canções que marcaram os 15 anos de carreira dos violeiros, além de algumas composições inéditas. Em entrevista ao jornal O Estado, Alex e Yvan comentou sobre a importância do evento e destacou que encontros como esse deveriam ser uma tradição no Estado.

“Nós achamos a proposta do evento maravilhosa, uma vez que o Mato Grosso do Sul tem grandes nomes da música caipira, da música de viola, e eu acho até que demorou muito para que acontecesse esse encontro, porque deveria ser algo tradicional aqui, no Mato Grosso do Sul. Nosso Estado vizinho, Mato Grosso, já faz isso há muitos e muitos anos, e a gente, não só em Campo Grande, deveria estar promovendo já outros, que é uma proposta da ACVV (Associação Cultural de Violeiros e Violeiras do Estado do Mato Grosso do Sul). Então nós ficamos muito felizes de poder ter participado desse primeiro encontro, e esperamos participar de muitos outros!”, enfatizou Alex.

Ainda, o cantor Yvan comenta que, após a quarentena da covid-19, vivida entre 2020 e 2021, ao seu ver, a população sofreu com o isolamento e o resultado desse momento tem refletido nos eventos em dias atuais, no entanto, o cantor acredita que eventos como o encontro possa ser uma esperança para esse desafio.

“Encontros de viola fazem parte da cultura do sul mato- -grossense. A viola caipira, está inserida no nosso DNA, principalmente no do homem pantaneiro. E o show foi muito bom, foi de encontro com as nossas expectativas. Apesar da entrada ser franca, a gente sabe que estamos vivendo um novo momento depois da pandemia, os eventos estão sofrendo, pois muita gente perdeu o hábito de sair de casa, de se aglomerar, mexeu um pouco com as pessoas, esse momento que vivemos, eu tenho sentido isso desde o término da pandemia, mas nós recebemos uma quantidade de público muito bacana. Esperamos que continue assim, e que o encontro possa reacender a chama da cultura caipira no Mato Grosso do Sul e a vontade confraternizar das pessoas”, disse o cantor.

Juntos desde 2006, a dupla campo-grandense João Lucas e Walter Filho comanda a roda de viola do Encontro hoje (17), a partir das 18h. Em defesa da tradição da viola caipira há mais de 16 anos, a dupla salienta que, além de ser uma iniciativa inédita em Mato Grosso do Sul, o evento fomenta a cultura da música de raiz.

“A iniciativa do Sr. Anderson Alvarenga, na presidência da Associação dos Violeiros e Violeiras aqui do MS vai dar um início que nunca foi feito e visto sobre a cultura da viola caipira, não só no MS, mas no Brasil. Esse primeiro evento realizado aqui, na nossa Capital, vai impulsionar muito nossa cultura da música caipira e incentivar novos talentos como já estão aparecendo e, inclusive, estarão participando de alguns dos shows nacionais”, destaca a dupla.

O evento é uma colaboração entre o Sesc MS e a ACVVMS (Associação Cultural de Violeiros e Violeiras do Estado do Mato Grosso do Sul), com o apoio do Governo do Estado e do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) que, conforme explica a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro, a música de viola caipira faz parte da vida do sul- -mato-grossense e está na raiz da nossa história.

“Promover um evento como esse, para o Sesc, que tem como um de seus pilares de atuação valorizar a cultura regional, é de suma importância. Além disso, o Encontro de Violeiros vai evidenciar a cultura pantaneira, com exposições de artesanato e área gastronômica com pratos regionais”, acrescenta a diretora.

Atividades diárias

Todos os dias, a partir das 15h, acontecerá o encontro de violeiros no palco aberto do Espaço Cultural Tostão e Guarany. Para participar é necessário fazer a inscrição na página da ACVVMS (Associação Cultural de Violeiros e Violeiros do Estado do Mato Grosso do Sul).