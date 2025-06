Incêndio destrói caminhões em depósito de laticínios em Campo Grande e causa ainda é investigada

Um incêndio de grandes proporções destruiu três caminhões na noite dessa segunda-feira (2), em um depósito de laticínios localizado na Rua José Anache, no bairro Mata do Jacinto, saída para Cuiabá, em Campo Grande. As causas ainda estão sendo apuradas pelo Corpo de Bombeiros, mas a suspeita inicial é de que uma pane elétrica em um dos caminhões tenha dado início às chamas.

De acordo com informações preliminares, o fogo começou por volta das 20h e atingiu dois caminhões-pipa e um caminhão refrigerador que estava carregado com produtos lácteos, prontos para serem entregues na manhã desta terça-feira (3). Um quarto caminhão, também refrigerado e carregado, quase foi atingido pelas chamas, mas um funcionário da empresa conseguiu retirá-lo a tempo. A cabine, no entanto, chegou a ser parcialmente danificada pelo calor.

Moradores relataram nas redes sociais e em grupos de mensagens o susto com a intensidade do fogo e uma forte explosão, possivelmente da cabine de um dos veículos. Vídeos enviados ao canal Direto das Ruas mostram a altura das labaredas, a densa fumaça preta e o trabalho intenso do Corpo de Bombeiros.

Quatro viaturas auto-tanque foram enviadas para o local. A Polícia Militar isolou a área para facilitar a atuação das equipes de emergência. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.

As chamas também atingiram parcialmente uma parede do prédio da transportadora, mas não chegaram a se alastrar para o interior do imóvel. Ao lado do depósito há um conjunto de quitinetes com 12 casas, que não foram afetadas.

Segundo testemunhas, os caminhões refrigeradores estavam conectados à rede elétrica quando ocorreu a falha que pode ter originado o incêndio. A perícia vai analisar o local e as imagens das câmeras de segurança da empresa para esclarecer a dinâmica do incidente.

O caso chama atenção porque é o segundo incêndio registrado na mesma empresa em menos de um ano. Em novembro do ano passado, outro caminhão foi consumido pelo fogo no mesmo pátio. À época, as chamas chegaram perto das quitinetes vizinhas, conforme contou o proprietário do imóvel.

A Defesa Civil e a perícia do Corpo de Bombeiros devem apresentar um laudo nos próximos dias. O prejuízo com a perda dos veículos e da carga ainda não foi calculado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais