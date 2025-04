Incêndio atinge apartamento em residencial no Bairro Seminário, em Campo Grande

Um incêndio assustou moradores do Residencial Castelo De Napoli, localizado na Avenida Heráclito Diniz de Figueiredo, no Bairro Seminário, em Campo Grande, no início da noite dessa sexta-feira (25). O fogo começou por volta das 19h, em um apartamento no terceiro andar, e mobilizou rapidamente o Corpo de Bombeiros.

Para combater as chamas, os bombeiros enviaram uma unidade de resgate, uma viatura de combate a incêndio e um caminhão-pipa. Apesar do susto e da movimentação intensa de moradores e equipes de socorro, ninguém ficou ferido. O prédio foi evacuado por precaução, evitando maiores riscos aos residentes.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Testemunhas apontam duas possíveis origens para o fogo, um curto-circuito na fiação elétrica ou uma chapinha de cabelo que teria sido esquecida ligada na tomada.

Graças à ação rápida dos bombeiros, as chamas foram controladas antes que se espalhassem para outros apartamentos. A cena impressionou quem passava pelo local, pela quantidade de fumaça e pela presença de diversas equipes de emergência.

O caso será investigado.

